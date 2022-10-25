Дочь Константина Меладзе Лия уверенно опережает соперников в украинском телешоу «Голос»

Дочь Константина Меладзе штурмует украинское телешоу «Голос». 18-летняя Лия без труда прошла слепые прослушивания. Теперь наследница композитора показала себя с самой сильной стороны на очередном этапе в проекте.

Соперницей девушки стала юная исполнительница Яна. Сперва ее наставница Надя Дорофеева сделала выбор в пользу Лии, однако позже решила спасти и ее оппонентку.

Дочь продюсера призналась, что она влюбилась в вокал Яны и очень за нее переживала. Но даже это не избавило Меладзе от хейта украинских поклонников шоу.

Лия отметила, что она была готова к негативу. На вокальный проект пошла для того, чтобы себя проверить на прочность.

«В глубине души понимала, что иду на шоу, а своей историей могу многих заинтересовать. Но я довольно харизматичный и милый человек, мне так кажется. Думаю, что моя фамилия ни при чем. Если бы я плохо спела, то мне бы посоветовали прийти в следующем сезоне. Так что с вокалом у меня все хорошо», — сказала звездная наследница.