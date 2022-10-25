Галкин признался, что он уже задумывался о воспитании детей без Пугачевой

Максим Галкин* признался, что неоднократно задумывался о воспитании детей без Аллы Пугачевой. По его словам, тему ухода Примадонны из жизни они не один раз обсуждали.

Шоумен рассказал о своих переживаниях по поводу того, что его супруга может рано покинуть своих двойняшек Гарри и Лизу. Галкин* пояснил, что он, как и его звездная супруга, волнуется по этому поводу. Но все равно понимает, что рано или поздно это время наступит. Он должен будет заниматься один воспитанием наследников. Именно поэтому комик старается уделять много времени и сил здоровью, чтобы в будущем заменить детям маму.

Кроме того, Алла Борисовна и ее избранник уделяют много внимания детям, проводят с ними любую свободную минуту. Как говорит пародист, состояние его жены совершенно не соответствует возрасту, ведь в душе ей лишь 30 лет.

*Максим Галкин был признан иноагентом по решению Министерства юстиции от 16.09.2022.