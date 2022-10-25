Куда пропала Пистимея из фильма «Тени исчезают в полдень»

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Запад будет настаивать на том, чтобы Россия отказалась от Крыма и Донбасса. В этом уверен политолог Александр Дугин. Но также он предполагает, что у
41-летняя российская актриса театра и кино Елена Лядова рассказала о съемках в новом теелсериале «Неличная жизнь». В многосерийном фильме артистка
Советский актер Савелий Крамаров в 70-е годы был очень популярен. Амплуа весельчака и шутника он приобрел благодаря работе в «Джентльменах удачи»,
Знаменитый советский фильм "Москва слезам не верит" является классикой мирового кинематографа. Мелодраматическая картина режиссёра Владимира Меньшова
Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев не видит смысла оборонять Херсон от наступающих ВСУ, если для этого понадобится положить
Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на
С ноября пенсионный фонд проведет дополнительные начисления к пенсиям для некоторых категорий граждан, которые определяются либо родом их занятий во
Болгарский телевизионный канал BNT выпустил заявление, в котором сообщил об отказе принимать участие в конкурсе Евровидение в 2023 году. Решение было
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