Куда пропала Пистимея из фильма «Тени исчезают в полдень»

Александра Завьялова сыграла не менее 2-х десятков ролей, но роль Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень" стала одной из самых ярких и одновременно финальной в актерской карьере. После этого артистка не снималась 20 лет.

После триумфальной роли в "Тени исчезают в полдень" Александра крайне редко появлялась в светских кругах. Поговаривали, что роль Пистимеи потребовала колоссального душевного напряжения от нее, после чего Завьялова долго лечилась, вела затворнический образ жизни.

"После Пистимеи ничего мне особенного не предлагали. В нее я всю себя выложила! Посседела во время съемок от сильного напряжения. И это в 33 года! Думаю, встала у кого-то на пути. Да, кому-то мой талант не нравился, моя независимость не нравилась. Знаете, есть такие несчастливые судьбы, мне все всегда давалось непросто", - говорила популярная актриса в одном из интервью.

В последние годы жизни звезда театра и кино практически не выходила из дома. Единственный доход Завьяловой - это маленькая пенсия, а самая главная проблема - пьющий сын, который часто избивал свою мать.

2 февраля 2016 года 79-летнюю Александру зарезал собственный сын. Мужчину осудили на 8 лет тюрьмы. В настоящее время он по прежнему отбывает наказание.

