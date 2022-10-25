Максим Фадеев намекнул, что он может знать артиста в образе Маугли на «Шоу Аватар»

В минувшую субботу, 22 октября, на канале НТВ вышел восьмой выпуск популярного развлекательного «Шоу Аватар». В предыдущем выпуске передачи жюри смогло угадать, кто скрывается за аватаром Незнайки и Джинна.

Незнайкой управлял Ярослав Сумишевский, а за Джинном спрятался «музыкантище» Богдан Титомир. Нераскрытыми остались всего несколько персонажей. Среди них Маугли.

Как стало известно, аватар на шоу исполнил композицию «Беги по небу» авторства продюсера и композитора Максима Фадеева. Вчера автор-исполнитель решил написать об этом в своем личном микроблоге.

Фадеев признался, что он удивлен актуальности своего музыкального творения до сегодняшнего дня. Максим решил поинтересоваться у аудитории, понравилась ли им песня в исполнении загадочного персонажа. Также он предложил фанатам угадать, кто имеено скрывается за образом Маугли.