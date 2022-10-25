Наталья Лапина рассказала, как Успенская украла у неё песню, используя поддельный американский паспорт

Автор песен, советская и российская певица Наталья Лапина рассказала, как Любовь Успенская обманула ее и украла права на авторство композиции используя поддельный паспорт США.

Женщина журналистам «Экспресс газеты» рассказала, как народная артистка долгое время уговаривала позволить ей исполнить хит «По полюшку». Но после того, как она продала Любови Успенской права на исполнение композиции, ей никакие начисления не приходили. Вскоре их отношения окончательно испортились.

«Я подписала бумажку в три часа ночи, а она превратилась в непонятный договор о передаче прав на песню», - призналась Лапина.

Как удалось выяснить позже, Успенская в этом договоре использовала недействительный американский паспорт.