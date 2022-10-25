Продюсер Лавров раскрыл, кто посещает концерты юмориста Максима Галкина* в Европе

Знаменитый продюсер Сергей Лавров дал очередное интервью изданию "Blitz.Plus". Он рассказал, какая публика посещает выступления юмориста Максима Галкина*, которые супруг Примадонны регулярно и достаточно давно устраивает за рубежом.

По словам известного промоутера, преимущественно на концерты стендап-комика приходят эмигранты из Украины. Именно они на фоне происходящих сегодня событий в России и мире злорадно смеются над шуточками Галкина*.

"Это не те украинцы, которые живут в польских деревнях. Это люди, которые пришли туда позлорадствовать, пошушукаться, порадоваться оскорблениям в адрес Российской Федерации. Другие зрители ведь не пойдут на такой низкопробный юмор", — сообщил Лавров.

Напомним, опальный Галкин*, который покинул РФ после начала СВО, активно критикует правительство и его действия на Украине. На фоне этого Максим в каждом выступлении за рубежом обязательно пытается задеть российский народ. Причем делает это в уничижительной форме, чтобы кольнуть побольнее.

* Признан иноагентом Минюстом РФ