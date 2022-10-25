Российский актер Сергей Жигунов посмеялся над фильмом «Три мушкетера» на украинском языке

Ростовчанин Сергей Жигунов решил рассказать поклонникам о забавных случаях, связанных с дубляжом советских фильмов на иностранные языки. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале актера.

Артист вспоминает, что на киностудии давно была кассета с картиной «Сердца трех» на китайском языке. Во время очередных праздников «после третьей рюмки» Александр Марецкий, начальник международного отдела, из шкафчика доставал кассету и включал ее.

«Я никогда ранее не видел, чтоб бухгалтерия так сильно смеялась», — говорит Жигунов.

Также Сергей Викторович вспомнил и о других советских фильмах, которые смешно звучат в иностранном дубляже. Артист порекомендовал фанатам оценить «Семнадцать мгновений весна» на казахском языке, а а также фильм «Три мушкетера» на украинском языке.