Татьяна Брухунова сообщила, какой подарок от Петросяна запомнился ей на всю жизнь

33-летняя Татьяна Брухунова и ее супруг, 78-летний артист эстрады Евгений Петросян, состоят в счастливом браке более трех лет. Супруги воспитывают общего сына Вагана, которым сейчас два года.

Ни Татьяна, ни Евгений не желают рассказывать о личной жизни, однако иногда Бруханова делится интересными подробностями и семейными историями. Вчера женщина рассказала, какой подарок от мужа ей запомнился на всю оставшуюся жизнь.

Одна из подписчиц Татьяны в соцсетях попросила ее вспомнить самый яркий презент от звездного супруга. Она откровенно ответила поклоннице. Самым важным подарком для жены юмориста стал их любимый сынишка.

«Не уверена, что о человеке можно сказать, что он подарок. Но Ваган послан Богом. В этом уверена на все 100%!» — сказала возлюбленная Евгения Вагановича.