«Убийцы КВН» снова идут в атаку: почему скандальный проект вернули в эфир ТНТ

Скоро в эфир ТНТ выйдет новый проект «Концерты», который очень похож на ушедшее с экранов шоу «Игра». Представители телешоу решили переформатировать «убойный» проект, от которого им пришлось отказаться год назад.

Проект «Игра» злобные зрители окрестили «убийцей КВН». Бывшие КВНщики собирались создать не просто очередную программу, а полномасштабное юмористическое движение.

Идея «нового КВН» не понравилась Александру Маслякову и компании «АМиК». Ведь налицо все признаки того, что оригинальная идея была украдена. Помимо того, заговор против отца-основателя возглавили лучшие комики минувших лет. Напоследок, самое обидное — «Игра» оказалась намного смешнее КВН за счет того, что в новом проекте собрались самые лучшие авторы и самые раскрученные звезды. В общем, передача исчезла из эфира. Понятно, что у Александра Васильевича хватило влияния для того, чтобы избавиться от своих конкурентов.

И вот стало известно, что команда «Игры» возвращается с проектом «Концерты». На телеканале долго думали, как поступить с проектом, и решили использовать форму, которую эксплуатируют «Уральские пельмени» на СТС.

При этом в новом формате не будет судей и оценок. Только юмор. Каждый выпуск будет посвящен одной команде. Его можно с уверенностью назвать сольным концертом, где коллективы представят лучшие номера.