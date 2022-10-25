В американском сериале, предсказавшем СВО на Украине, предугадан сценарий окончания конфликта

Американский сериал "Мадам госсекретарь" производства канала CBS выходил на экраны с 2014 по 2019 год. Сценаристы картины предугадали СВО и даже открытый вооруженный конфликт на Украине с участием России.

Лидера одной из украинских группировок в сериале зовут Олег Зелинский, что почти повторяет фамилию действующего президента Владимира Зеленского.

Примечательно, но авторы телесериала смоделировали один из вариантов прекращения данного конфликта. По сюжету многосерийной ленты, Запад предложил РФ сделку. России вернут территории от Одессы до Харькова, снимут все санкции. Взамен Россия в течении 15 лет будет бесперебойно поставлять газ и нефть в Европу.

После Мариуполя РФ может отправить миллионные войска. Они превзойдут силы Украины и США. И никакая разведка не остановит, - беспокоится в американском сериале госсекретарь.