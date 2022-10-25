Вернувшийся из Канады актер Алексей Серебряков: «Я живу ради жены Маши и детей»

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Вернувшийся из Канады актер Алексей Серебряков: «Я живу ради жены Маши и детей»
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Фото из открытых источников

Полтора года назад Алексей Серебряков тихо вернулся из Канады, где прожил более 10 лет. В Москве артист целиком и полностью погрузился в работу. Он много снимается и играет в театре.

Артист избегает общения с журналистами. Но недавно внезапно прервал молчание и дал небольшое интервью. Алексей не устает повторять, что самое главное для него в жизни - это семья. Многодетный отец с любовью говорит о жене и детях.

"Я живу ради жены Маши и детей. Мне с ней очень повезло. Мне вообще повезло. С женой, с детьми, с биографией, с актерской карьерой. Из более чем 200 работ, в которых принимал участие, есть ленты, которые можно бесконечно пересматривать", - говорит Серябряков.

Свободное от съемок время актер проводит с детьми: сыновьями Степаном и Данилой, дочерью Дарьей, четырехлетней внучкой Агатой. Артист себя считает сумасшедшим дедушкой.

"Я абсолютно сошедший с ума дедушка от любви к внучке. Хотя она очень непростая девочка, с вредным и не терпящим несогласия характером, я схожу с ума от нее. Просто превращаюсь в медузу, когда она смотрит на меня. Точнее тогда, когда обращает внимание, в те моменты, когда ей что-то нужно", - улыбается Серебряков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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