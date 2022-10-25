Киркоров резко осадил Наргиз Закирову после ее критики о его концерте в Узбекистане

Наргиз не выбирала выражения. Она выругалась матом в сторону своего коллеги по музыкальному цеху. Певицу возмутил тот факт, что артисты РФ спокойно дают концерты на ее родине, то есть в Узбекистане. Вокалистка раскритиковала поп-короля за выступление в Ташкенте одной обидной фразой:

«Понаехали, *****».

Ответ эпатажного артиста не заставил себя ждать.