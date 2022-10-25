Журналистка Алена Жигалова дала совет Алишеру Моргенштерну, как вернуться назад в РФ

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Журналистка Алена Жигалова дала совет Алишеру Моргенштерну, как вернуться назад в РФ
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Фото из открытых источников

Алена Жигалова, известная российская журналистка, рассказала, что Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) хотел бы назад вернуться в Россию, однако не знает, как и что необходимо для этого сделать.

Блогер дала рэперу ценный совет. Об этом Алена рассказала в новом выпуске своего авторского шоу «Алена, блин! Говорит».

«Я тебе скажу так, Моргенштерн*: приходи ко мне на шоу «Алена, блин». Вот после интервью ты точно окажешься в РФ. Скорее всего рядом с исполнителем SHAMAN’ом, который тоже в свое время пришел ко мне. Посмотри, где сейчас он, какие у него есть хиты и популярность», – написала Жигалова.

Сам рэп-певец в настоящее время находится в Дубаи. Опальный артист занимается музыкой за рубежом. Ранее Алишер Моргенштерн* также говорил, что он готов вернуться к экс-жене Диларе.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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