Звезда сериала «Воронины» Волкова показала фото своего супруга танцора Карпова

Екатерина Волкова стала известной российскому зрителю благодаря участию в сериале «Воронины», где она сыграла главную героиню Веру. Девушку полюбили миллионы людей по всей стране. Несколько сезонов публика с трепетом следила за всем, что происходило в жизни забавной семейки.

9 апреля 2010 года Екатерина вышла замуж за телеведущего, архитектора, танцора Андрея Карпова. И вот спустя почти десять лет Волкова опубликовала в соцсети архивные фото. На кадрах артистка кино запечатлена с любимым мужчиной. Звезда призналась, что она очень счастлива, и до сих пор вспоминает о первых встречах с супругом.

Много лет в их семье царит взаимопонимание и любовь. Хотя для того, чтобы сохранить брак, Екатерина была вынуждена смириться с ревностью и весьма непростым характером любимого.

"Мы растворялись друг в друге, наговориться никак не могли. Порой слова были не нужны. Одного лишь взгляда было достаточно", - пишет актриса.