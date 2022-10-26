53-летняя Светлана Бондарчук снялась в мини-платье без нижнего белья

53-летняя Светлана Бондарчук снялась в коротком мини-платье без нижнего белья. Телеведущая опубликовала в своем блоге бэкстейдж-видео.

На видео экс-супруга режиссера предстала в черном коротеньком платье без бюстгальтера. Поклонники восхитились стройной фигурой знаменитости.

Светлана рассказывала подписчикам, что при росте 177 сантиметров она весит всего 60 килограммов. Бондарчук не соблюдает диету, не ограничивает себя в питании. Более того, ведущая ест фастфуд. Но практически каждый день занимается йогой, пилатесом, чтобы быть в хорошей физической форме.

Отметим, что Светлана замужем за продюсером Сергеем Харченко. Свадьба состоялась в 2020 году. Познакомились будущие супруги на вечеринке у знакомого. Бизнесмен, очарованный журналисткой, попросил ее номер телефона. Знаменитость сперва не спешила себя связывать узами брака, поскольку 25 лет была женой режиссера Федора Бондарчука, пережив болезненный развод.