CT News: актёр Дмитрий Нагиев признался, что испытывал отвращение от роли маньяка Андрея Чикатило

Знаменитый актер театра и кино Дмитрий Нагиев, который сыграл маньяка-убийцы в кинофильме Сарика Андреасяна, заявил, что ему очень тяжело давалась роль Андрея Чикатило, пишет CT News.

Оказывается, артист согласился на работу даже вопреки принципам. А на съемочной площадке Дмитрий делал продолжительные паузы перед каждой сценой, чтобы сбросить свое эмоциональное напряжение.

Мне действительно было страшно, было отвратительно. Мне, бегущему человеку в своей жизни от всего некрасивого, грязного, это тяжело далось, — признался Нигиев.

Напомним, фильм «Чикатило» — это российский сериал о серийном маньяке-убийце Андрее Чикатило, который более известнен как «ростовский потрошитель». Транслировался на интернет-платформе «Okko». Премьера первого сезона состоялась в марте 2021 года, а второго — в марте 2022 года.