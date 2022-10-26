Аркадий Укупник опроверг слухи о продаже своей квартиры в Юрмале

Аркадий Укупник никогда не скрывал того, что ему очень нравится в Латвии. Устраивает популярного артиста не только местная природа, но и климат. Никаких хлопот заграничная недвижимость российской знаменитости не приносит. В этом году он отлично там провел время.

Как говорит Аркадий, все разговоры по поводу продажи недвижимости в Юрмале не соответствуют действительности.

Не хочу освещать житейские проблемы, связанные с сегодняшней ситуацией, но сейчас продать что-либо сложно как в Москве, так и за рубежом. Пока здесь живу и работаю. Не думаю о том, что будет завтра. Я есть человек, который живет только сегодняшним днем. В народе не зря говорят: «будет день, будет пища», - заявил Укупник.

По словам 69-летнего композитора, в РФ также есть много замечательных мест, где можно хорошо отдохнуть.