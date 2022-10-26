Чулпан Хаматова сожалеет о том, что ее добрые дела быстро забыли на Родине

Чулпан Хаматова, российская актриса театра и кино, общественный деятель, с ужасом наблюдает из Латвии, как негативно о ней говорят некоторые соотечественники, с которыми она была близка и даже оказывала всяческую помощь.

«Есть люди, которым я помогала даже иногда в ущерб себе. Сейчас они пользуются ситуацией, когда меня можно пнуть, они с радостью это делают. Это я, не буду другой. Буду в своей парадигме, своем видении», — пожаловалась Хаматова.

Напомним, что знаменитость эмигрировала в Ригу после февральских событий. В настоящее время артистка получает мизерные гонорары, работая в Рижском театре, ведь не знает местного языка. Из-за этого Чулан не очень востребована в актерской профессии.

Соотечественники продолжают критиковать актрису, они обвиняют ее в предательстве. При этом не всегда в приемлемой форме.

Знаменитость, которая обречена на зависть и негатив со стороны россиян, не планирует возвращаться в Россию и пренебрегает званием народной артистки РФ.