Евгений Урбанский погиб во время съемок в своем последнем фильме «Директор»

Актер Евгений Урбанский стал известен зрителю благодаря главной роли в «Коммунисте» и «Чистом небе». Последней работой артиста является картина «Директор». Съемки в ленте стали для него роковыми.

Работали над фильмом возле Бухары, пустыня Кызылкум. 5 ноября 1965 года Урбанский должен был проехать по песочному бархану на авто так, чтобы оно подлетело как на трамплине. Актер от дублеров отказался. Сцену отсняли, но Евгений настоял на еще одном, более удачном дубле. На это раз все пошло не по плану. Машина опрокинулась, а актер получил перелом шейного позвонка и умер по дороге в больницу.

Жена артиста кино Дзидра Ритенберг говорила, что ее муж предчувствовал свою смерть. Посмотрев с вертолета на бархан, с которого ему предстояло прыгать, Евгений Урбанский сказал, что это его могила.

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