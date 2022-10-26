«Фонтанка» проинформировала, как быть, если вас разворачивают на паспортном контроле

Россияне все чаще стали сообщать о том, что граждан направляют из аэропорта Пулково прямо в военкоматы. Не секрет, что пассажиров разворачивают почти ежедневно.

В минувший вторник, 25 октября, например, в Стамбул из Санкт-Петербурга не смогли вылететь шесть мужчин. Никто из мужчин, не допущенных на рейс, повестки не получал. У всех них за плечами только военная кафедра. В прошлую пятницу, 21 октября, только за сутки в Пулково 30 пассажиров с различных рейсов на паспортном контроле развернули в военкомат. Такой информацию рассказала читательница издания «Фонтанка».

«При пересечении границы проверяют некие списки от военкоматов, а тем, кто в них оказался, выдают под роспись уведомление об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации в связи с проведением частичной мобилизации», — говорит женщина.

По заявлению экспертов, в такой ситуации пересечь рубеж можно при наличии специальной справки для выезда за границу из военкомата. Получить документ можно или лично в военкомате, или при помощи лица, на которого оформлена доверенность.

Примечательно, что с трудностями сталкиваются не только мужчины, но и женщины-врачи. Не помогает джае официальная бронь из военкомата от мобилизации.