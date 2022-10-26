Героиня Comedy Woman Наталия Медведева впервые показала в Сети фото старших сыновей

Героиня комедийного телешоу Comedy Woman, актриса и телеведущая Наталия Медведева скрывала своих детей от общественности. Если артистка рассказывала о личном, то прятала лица отпрысков на всех фотографиях.

Но впервые многодетная мама решилась открыто показать фото старших сыновей в Сети. В выходные Наталья вместе с супругом и детьми сходили в цирк. Снимком семейного выхода в свет артистка поделилась в своем микроблоге. На фото запечатлены семилетний Илья и четырехлетний Тимофей.

«Наша банда, но не вся! Ходили мы в цирк на Цветном в субботу, самого маленького оставили дома», — написала звезда Comedy Woman.

Юмористка пообещала, что теперь в ее соцсетях регулярно будут появляться милые семейные снимки с наследниками:

«Начну вас знакомить со своей семьей поближе».

Добавим, что в июле актриса в третий раз стала мамой. Для многих рождение ребенка стало полной неожиданностью. Все девять месяцев Медведева скрывала беременность!