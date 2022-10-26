Кристина Орбакайте в алом платье плиссе снялась для обложки кинокартины «Любовь-морковь 4»

51-летняя певица Кристина Орбакайте поделилась новыми кадрами с фотосессии. Звезда позировала перед камерами для съемки обложки кинофильма со своим участием. Речь идет о картине «Любовь-Морковь 4», в которой актриса исполнила главную роль.

В микроблоге артистки в соцсети был опубликован бекстейдж с фотосессии. Орбакайте предстала в алом платье плиссе. Дополнила образ Кристина нюдовыми лодочками на шпильке.

На снимках можно увидеть, что дочь Пугачевой принимает неестественные позы, которые напоминают двигающегося робота. В известной киноленте супружеская пара Голубевых меняется телами с роботами.

Отметим, что релиз фильма запланирован на март 2023 года. Сперва планировалось, что третья часть «Любови-моркови» станет заключительной, но комедийная картина в свое время очень понравилась зрителям, поэтому было принято решение о работе над четвертой частью.