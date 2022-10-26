Кристина Орбакайте в алом платье плиссе снялась для обложки кинокартины «Любовь-морковь 4»

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев не видит смысла оборонять Херсон от наступающих ВСУ, если для этого понадобится положить
Владимир Селиванов (он же певец VAVAN) похвастался результатами успешной работой с знаменитой актрисой Агатой Муцениеце. Совместный клип артистов,
Дочь известной советской и российской актрисы театра и кино Любови Полищук в свое время пошла по стопам матери. Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в
Скоро в эфир ТНТ выйдет новый проект «Концерты», который очень похож на ушедшее с экранов шоу «Игра». Представители телешоу решили переформатировать
Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью мобилизованным жителям Невского района и передали их в пункт на
Вооруженные силы Украины могут высадить десант на левом берегу Днепра, где их совсем не ждут, и уже там устроить российским войскам новую «Балаклею».
Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков
Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200
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