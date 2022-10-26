Певица Рита Дакота обвинила журналистку Ксению Собчак в непрофессионализме

В минувшем году журналистка Ксения Собчак выпустила документальный фильм об инфоцыганах. Телеведущая упомянула в нем многих знаменитостей, включая Риту Дакоту.

Рита Дакота совместно с Марией Солодар анонсировали проект о самореализации, а также выходе из кризисной ситуации. Собчак отметила, что часто инфоцыгане обращаются к звездам, чтобы повысить доверие у аудитории и продажи онлайн-курсов.

В недавнем интервью певицу попросили прокомментировать свое сотрудничество с блогершей.

«Ксения Собчак упомянула тебя, говорила о каком-то курсе с Машей…» — сказала ведущая одного из Ютуб-шоу.

«Это ведь абсолютный непрофессионализм. У меня никогда не было ни с кем совместных курсов. Был лишь музыкальный курс, где я обучала писать песни, так как умею это хорошо делать. Это единственный авторский курс. Возможно я что-то рекламировала, как амбассадор», — отметила Дакота.