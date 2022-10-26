Продюсер Дзюник сообщил о готовности Андрея Данилко вернуться в РФ

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»
Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев не видит смысла оборонять Херсон от наступающих ВСУ, если для этого понадобится положить
Скоро в эфир ТНТ выйдет новый проект «Концерты», который очень похож на ушедшее с экранов шоу «Игра». Представители телешоу решили переформатировать
Владимир Селиванов (он же певец VAVAN) похвастался результатами успешной работой с знаменитой актрисой Агатой Муцениеце. Совместный клип артистов,
Дочь известной советской и российской актрисы театра и кино Любови Полищук в свое время пошла по стопам матери. Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в
Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200
Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав
Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков
Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов, касающиеся создания оборонительных сооружений на Луганском направлении и продвижения
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