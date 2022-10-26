Продюсер Дзюник сообщил о готовности Андрея Данилко вернуться в РФ

Украинский артист Андрей Данилко, который выходит на сцену в образе Верки Сердючки, на днях исполнил свою популярную песню на русском языке на свадьбе во Львове. Леонид Дзюник считает, что эта выходка исполнителя удалась и таким образом он сообщил о готовности вернутся в РФ.

«Раз Андрей Данилко вновь неожиданно вернулся к исполнению песен на русском языке – а тем более во Львове, –я думаю, что у него закукарекал петушек. Он прекрасно понимает, каким-то образом нужно возвращаться в Россию, где его очень сильно любили и будут продолжать любить. Как бы он себе не нагадил, разум в итоге вернулся. Это –первый звоночек. Разве можно распрощаться с тем, кто тебя возвел в статус суперзвезды?» – высказался продюсер.

Кстати, по факту исполнения русскоязычных хитов исполнителя привлекут к ответственности.

Напомним, Андрей Данилко родился в Полтаве. Сейчас артисту 49 лет. После начала СВО на Украине он неоднократно и в грубой форме нелестно высказывался в адрес российских властей. В итоге ему запрещен въезд в страну на 50 лет, то есть до 2072 года.