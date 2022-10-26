Продюсер Леонид Дзюник объяснил агрессию певицы Наргиз в адрес Филиппа Киркорова завистью

Известная певица Наргиз Закирова, которой на 50 лет запрещен въезд в Россию, увидела афишу в Ташкенте с выступлением Филиппа Киркорова. Исполнительница оскорбила поп-короля, назвав его «понаехавшим». Такое агрессивное высказывание артистки решил прокомментировать Леонид Дзюник.

По словам продюсера, исполнительница попросту завидует Киркорову, так как сама она невостребованна, сидит без концертов и денег.

«Зависть говорит проклятая в ней. Филипп Киркоров дает концерты в РФ, Узбекистане. Пусть не много выступает, так как раньше, но все равно гастролирует. Есть сейчас работа у него, он в тренде. Ярок и интересен. Не выпивает, никогда не употреблял, не курит», – считает Дзюник.

Продюсер добавил, что Наргиз, напротив, алкоголичка и наркоманка. Она уехала из страны, но продолжает всех оскорблять. Говорят так:

«Собака лает, а караван идет».

Кроме того, работать с Наргиз в будущем больше никто не будет, резюмировал он.