Рената Литвинова подает в суд на первую трансгендерную женщину в РФ Наталью Максимову

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова сообщила о намерении подать в суд на первую трансгендерную женщину в РФ Наталью Максимову. Об этом артистка, которая сейчас живет во Франции, написала в своем Telegram-канале.

Ранее Максимова, напомним, дала интервью, в котором сказала, что она состояла в «абьюзивных» отношениях с Литвиновой. Также модель намекнула, что Рената терпеть не может конкуренции. Первая модель-трансгендер, которая попала на обложку глянца, заявила, что она была «фрейлиной» при Ренате.

«Есть знаменитости, которые не терпят значимости остальных людей. Они хотят моноспектакл играть. Я хорошо понимала, что я всегда буду тенью и взаймы проживать свою жизнь, или уйду и буду жить только своей жизнью. Это созависимые, абьюзивные отношения. Обиды связаны с гордостью. Она считает, что я являюсь предательницей», — призналась модель.

Намек на высокомерие и токсичность стал последней каплей для Литвиновой. Со времен ссоры она никогда плохо не высказывалась насчет экс-подруги, но теперь, по всей видимости, решила вернуть себе доброе имя. Артистка обвинила Максимову во лжи, заявив, что вместе с адвокатами она готовит сразу несколько исков в суд. Иски касаются «обмана доверия, клеветы, нелегитимного распоряжения чужим имуществом и деньгами».

К слову, в определенный отрезок жизни Наталья была не только близкой подругой режиссера, но и ее деловым партнером. Дружба, которая продлилась 10 лет, в конце 2019 года закончилась скандалом. Максимова тогда обмолвилась, что между ними случился конфликт, а расставание ей далось тяжело.