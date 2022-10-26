Решение Дани Милохина уйти из телешоу «Ледниковый период» стало огромным шоком для Авербуха и Навки

75-летняя Тарасова возмущена поведением Дани. Тот заявил об усталости от телешоу Первого канала. Судья недоумевает, как Милохин мог преждевременно разорвать отношения с программой, несмотря на договоренность.

Авербух до последнего не знал о намерениях 20-летнего парня.

«Для нас это стало шоком. Произошло все после вечерней тренировки. Мы для Дани сделали номера. А утром узнали, что сразу после этого он отправился в аэропорт и улетел», — говорит продюсер.