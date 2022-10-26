Решение Дани Милохина уйти из телешоу «Ледниковый период» стало огромным шоком для Авербуха и Навки

75-летняя Тарасова возмущена поведением Дани. Тот заявил об усталости от телешоу Первого канала. Судья недоумевает, как Милохин мог преждевременно разорвать отношения с программой, несмотря на договоренность.
Авербух до последнего не знал о намерениях 20-летнего парня.
«Для нас это стало шоком. Произошло все после вечерней тренировки. Мы для Дани сделали номера. А утром узнали, что сразу после этого он отправился в аэропорт и улетел», — говорит продюсер.
Тем не менее, он не ругает тиктокера.
«Сложно давать комментарий, наверное, для меня и Жени это является шоком. Нас так не воспитывали в спорте, была ответственность за себя и партнера. У меня в голове это не укладывается, но Даня принял такое решение», — добавил создатель «Ледникового периода».
Навка тоже огорчилась, что больше не увидит молодого фигуриста.
«Да вы что, как жаль! Он яркий, безумно талантливый и был украшением проекта. Это огромная потеря. Жаль Женю. Надеюсь, ей найдут замену. Завтра съемки, вдруг все изменится, возможно всякое», — отметила Татьяна.
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