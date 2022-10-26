Режиссер Константин Богомолов пропал после новостей об уголовном деле супруги Ксении Собчак

Муж сбежавшей из РФ Ксении Собчак Константин Богомолов находится сейчас в Москве. В Сети ходят слухи, что благоверная режиссера уехала в Европу еще этой ночью, оставив супруга главным по хозяйству. В итоге худрук Театра на Малой Бронной принимал незваных гостей - следователей. Сотрудники правоохранительных органов обыскали жилище в элитном поселке "Горки-8" и дорогие иномарки.

Также, по некоторым данным, Константин пропал после новостей об уголовном деле жены. Об этом сообщили сразу несколько достоверных источников. После обысков режиссера никто не видел. Телефон Богомолова не отвечает, а в Театре на Малой Бронной худрук так и не появлялся.

Необходимо напомнить, что Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательствах. Экс-ведущей шоу «Дома-2» грозит срок согласно пункту "б" части 3 статьи 163 УК России.

Журналистка вымогала у должностного лица "Ростеха" деньги в особо крупном размере. Наказание за преступление - до 15 лет лишения свободы.

Скрылась Ксения или не скрылась, ее все равно ждет уголовная ответственность. В этом году у телеведущей возникали проблемы с законом несколько раз, но она выходила сухой из воды.



