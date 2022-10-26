Саша Стоун заявил, что хочет попасть на «Ледниковый период» вместо Дани Милохина

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Саша Стоун заявил, что хочет попасть на «Ледниковый период» вместо Дани Милохина
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Фото из открытых источников

23-летний блогер Саша Стоун (настоящее имя Александр Зарубин) сегодня в соцсети признался, что он мечтает попасть в шоу «Ледниковый период». Такое заявление он сделал после известия об уходе из проекта Дани Милохина.

«Сейчас ехал в пробке и смотрел новости. Если честно, я немного в шоке, думаю, многие из вас, также, как и я следили за программой. «Ледниковый период» — масштабный и крутой проект, в который очень хотел попасть, но в этом сезоне у меня не получилось. У нас все впереди, мы не будем останавливаться», — написал Саша в личном блоге.

В своем Telegram-канале бойфренд Вали Карнвал осудил Милохина, хотя прямо не назвал его имени.

«Как спортсмен, понимающий состояние Жени, очень обидно за нее и жалко. Мужчину, да и человека, красят не слова, а поступки. А кто много болтает, много на себя берет, но при этом ничего и не делает. Получается, подставляет людей и улетает куда-либо. А кто достаточно мало, в меру говорит и идет своей дорогой, делает свою работу и развивается. Это про себя. Хочу сказать молодому поколению, берите правильных кумиров, пример берите с тех людей, на которых можно в любой ситуации положиться. Берите пример с тех, кто несет ответственность за слова, поступки и работу», - добавил Стоун.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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