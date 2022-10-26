Уехавший из РФ в США Никита Пресняков пожаловался Ярушину на психологическое давление со стороны

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Уехавший из РФ в США Никита Пресняков пожаловался Ярушину на психологическое давление со стороны
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Фото из открытых источников

Никита Пресняков, сын артиста Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, появился в программе «МузЛофт-подкаст» на RuTube. В беседе со Стасом Ярушиным музыкант, сбежавший из РФ в США, признался, что часто сталкивается с психологическим давлением, которое на него оказывают.

«Если мне с поменяться местами с кем-либо, то неподготовленный человек не выдержит этого. Что-то треснет», – говорит внук Пугачевой.

Никита рассказал, что прошел «большой и сложный путь», прежде чем научился справляться с этим давлением.

«Это с детства, чтобы не сделал. Я готов был всего себя отдавать! Если занимался бы не медийными делами, все равно меня знали, что-то говорили обо мне все время или писали. Я в этом уже родился. Раз попал в такую ситуацию, нужно делать настоящее, пробивать жизненный путь, просачиваться сквозь ересь», – добавил рокер.

Молодому артисту обидно постоянно слышать, что он добился успехов не сам, а исключительно при помощью звездных родственников. 

«Иногда мне становится тяжело. Кто бы что ни говорил, если веришь в свое дело, делаешь, несмотря ни на что», – резюмировал Пресняков-младший.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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