SHAMAN сообщил Малахову, что два раза мог умереть в детстве

Певец SHAMAN удивил и шокировал поклонников неожиданным признанием. Оказывается, всеми любимый артист два раза был на грани жизни и смерти в детстве.

Исполнитель озвучил ранее неизвестный факт из биографии. Миллионы российских фанатов могли бы не узнать о существовании Ярослава Дронова, так как исполнитель патриотического хита «Я — русский» оказывался дважды перед лицом смерти. В 12 лет звезду затянуло в водоворот в реке. Тогда мальчика спас его отец. А однажды SHAMAN едва не оказался под колесами автомобиля. Но высшие силы спасали певца и давали возможность двигаться дальше.

Об этом вокалист рассказал в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия-1»:

«На самом деле, два раза чуть не умер. Меня едва не сбила машина. Я никому не говорил об этом. Это эксклюзивная информация».

Сейчас график выступлений SHAMAN расписан на несколько месяцев вперед. Он один из самых востребованных молодых артистов в стране. Ярослав, который с детства грезит музыкой, собирает огромные залы, а его клипы на Ютуб набирают миллионы просмотров.