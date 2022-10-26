Сухоруков заявил, что Балабанов отказался снимать фильм «Брат-3» без Бодрова

Актер Виктор Сухоруков рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов не снимал третью часть культового российского кинофильма «Брат».

Как признался Сухоруков, он очень хотел поработать над «Брат 3». В связи с этим даже приходил к режиссеру с идеями, этюдами, зарисовками для очередной части картины. Но Балабанов не разделял энтузиазм своего коллеги.

«И он сказал мне вдруг: «как ты себе представляешь без Сергей Бодрова?» Сережи не было. На этот вопрос ответил. Вдруг мне говорит Балабанов: «Делать этого не буду, я не знаю этого времени», — заявил Виктор Иванович.

Напомним, в 1997 году в петербургском Доме кино впервые показали фильм «Брат». Тогда критики заявили, что новое творение Алексея Балабанова станет «главным событием страны». И они не ошиблись. Фильм «Брат-2» вышел на экраны 20 лет назад, а его премьера состоялась в «Пушкинском» кинотеатре.

Кино снималось нелегко. Съемочной группе приходилось нарушать законы. Проблемы были в Америке. Полицейских нельзя было снимать. Но режиссеру удалось людей в форме уговорить зайти в кадр!