Украинская певица Вера Брежнева проинформировала, как создавалась новая песня «Вышиванка»

Певица из Украины Вера Брежнева покинула Россию после того, как началась специальная военная операция властями РФ в ее родной стране. После этого экс-ВИАГра редко появлялась в соцсетях, не выходила в свет, жаловалась на депрессию.

О местоположении супруги Меладзе ходили противоречивые слухи. Сообщалось, что артистка развелась с Константином. Сама белокурая исполнительница не комментировала сплетни журналистов и догадки поклонников.

Сейчас Вера постепенно возвращается к жизни, радует творчеством. Недавно Брежнева выпустила новую песню "Вышиванка". В соцсетях звездная блондинка поделилась мнением по поводу создания композиции.

"Мне понадобилось очень много времени, чтобы появился вновь этот импульс изнутри… Тот импульс, впоследствии которого и рождается творчество. Вышло так, что Татьяна Решетняк мне предложила дуэт, на это предложение у меня пошел импульс. Все сложилось тепло и естественно", —вспоминает вокалистка.