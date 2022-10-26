Видео: Верку Сердючку привлекут к ответственности за исполнение песни на русском языке во Львове

Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) не скрывает своей негативного отношения к России. Правительство РФ закрыло въезд певице в страну на пятьдесят лет. Но недавний инцидент звездной проводницы шокировал ее соотечественников.

На днях Сердючка выступила на свадьбе во Львова. Верка исполнила свои хиты на нелюбимом русском языке. Приглашенные на свадебное торжество гости пришли в восторг. Люди громко пели и зажигательно плясали под песню "Я не поняла".

А вот правоохранительные органы и украинцы остались недовольны. Видеоролик с артисткой, поющей русскоязычные композиции, опубликовал кто-то из приглашенных.

Напомним, на Украине несколько лет введен запрет на применение русскоязычного контента. Теперь специальной комиссии Львовского областного совета нужно составить обращение о нарушении в Национальную полицию. При этом ответственность понесет не только артист, а и ресторан, где проходила свадьба.



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