Внешность звезды сериала «Воронины» Юлии Куварзиной поменялась до неузнаваемости

Image 16+
Внешность звезды сериала «Воронины» Юлии Куварзиной поменялась до неузнаваемости
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса театра и кино Юлия Куварзина знакома зрителю благодаря ролям в известных сериалах. Но это в прошлом. Сейчас 47-летняя артистка редко появляется не только на экранах, но и на публике. Поклонники в последнее время не узнают свою любимицу, внешность которой изменилась до неузнаваемости.

Больше всего актриса запомнилась ролью секретарши в телесериале «Не родись красивой» и ролью девушки Лени в фильме «Воронины». За все время съемок звезда худела, поправлялась, хотя в целом образ ее оставался прежним. В последнее время Юлия трудится в Театре на Таганке из-за отсутствия ролей в кино.

Актриса, которая в этом году отметила 47-летие, кажется старше своего возраста. После закрытия «Ворониных» женщина сильно изменилась. Недавно Куварзина приняла участие в телешоу «Звезды сошлись». Лицо артистки показывали крупным планом. Зрители заметили, что звезда очень сдала, похудела, ее волосы потускнели, а на лице появились глубокие морщины.

 
 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Замену Дане Милохину на «Ледниковом периоде» продюсеры нашли за один день

Сегодня, 19:28

Продюсер Дмитрий Ашуров объяснил, почему Лариса Долина оскорбляет молодых артистов

Сегодня, 18:07

Продюсер Дзюник сообщил о готовности Андрея Данилко вернуться в РФ

Сегодня, 17:58

«Фонтанка» проинформировала, как быть, если вас разворачивают на паспортном контроле

Сегодня, 17:30

Внешность звезды сериала «Воронины» Юлии Куварзиной поменялась до неузнаваемости

Сегодня, 17:11

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала, как создавалась новая песня «Вышиванка»

Сегодня, 17:00

Рената Литвинова подает в суд на первую трансгендерную женщину в РФ Наталью Максимову

Сегодня, 14:42

Аркадий Укупник опроверг слухи о продаже своей квартиры в Юрмале

Сегодня, 14:35

Актриса Чулпан Хаматова выразила сожаление, что ее добрые дела быстро забыли в РФ

Сегодня, 14:21

Продюсер Леонид Дзюник объяснил агрессию певицы Наргиз в адрес Филиппа Киркорова завистью

Сегодня, 14:12

Железняк отказалась осуждать Кошмал из-за ее антироссийской позиции

Сегодня, 13:53

53-летняя Светлана Бондарчук снялась в мини-платье без нижнего белья

Сегодня, 11:28

Уехавший из РФ в США Никита Пресняков пожаловался Ярушину на психологическое давление со стороны

Сегодня, 11:17

Героиня Comedy Woman Наталия Медведева впервые показала в Сети фото старших сыновей

Сегодня, 11:06

Авербух и Навка были расстроены уходом тиктокера Милохина из телевизионного шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 10:55

Певица Рита Дакота обвинила журналистку Ксению Собчак в непрофессионализме

Сегодня, 10:48

SHAMAN признался Малахову, что дважды мог умереть в детстве

Сегодня, 10:36

Верку Сердючку привлекут к ответственности за исполнение песни на русском языке во Львове на свадьбе

Сегодня, 10:14

Кристина Орбакайте в алом платье плиссе снялась для обложки кинокартины «Любовь-морковь 4»

Сегодня, 08:33

Актер Сухоруков сообщил, что режиссер Балабанов отказался снимать фильм «Брат 3» без Бодрова

Сегодня, 08:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный эксперт Шурыгин объяснил, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать
  • 24-10-2022, 08:58

Военный эксперт Шурыгин объяснил, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска. Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию»

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами
  • 24-10-2022, 15:54

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда

Генерал Гурулев заявил, что нет смысла оборонять Херсон ценой тысяч жизней российских военных
  • 24-10-2022, 11:38

Генерал Гурулев заявил, что нет смысла оборонять Херсон ценой тысяч жизней российских военных

Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев не видит смысла оборонять Херсон от наступающих ВСУ, если для этого понадобится положить

«Убийцы КВН» снова идут в атаку. Почему скандальный проект вновь вернули в эфир
  • Вчера, 08:28

«Убийцы КВН» снова идут в атаку. Почему скандальный проект вновь вернули в эфир

Скоро в эфир ТНТ выйдет новый проект «Концерты», который очень похож на ушедшее с экранов шоу «Игра». Представители телешоу решили переформатировать

Клип Муцениеце и певца VAVAN набрал 1 миллион просмотров на YouTube
  • 24-10-2022, 12:07

Клип Муцениеце и певца VAVAN набрал 1 миллион просмотров на YouTube

Владимир Селиванов (он же певец VAVAN) похвастался результатами успешной работой с знаменитой актрисой Агатой Муцениеце. Совместный клип артистов,

Дочь любимицы советских зрителей Любови Полищук стала также актрисой
  • 24-10-2022, 10:41

Дочь любимицы советских зрителей Любови Полищук стала также актрисой

Дочь известной советской и российской актрисы театра и кино Любови Полищук в свое время пошла по стопам матери. Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в

Новости партнеров
Новости партнеров
Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске
  • 24-10-2022, 18:48

Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске

Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200

Беглов не смог выйти из «аутсайдеров» октябрьского рейтинга АПЭК после провальной мобилизации в Петербурге
  • Вчера, 12:57

Беглов не смог выйти из «аутсайдеров» октябрьского рейтинга АПЭК после провальной мобилизации в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав

«Бордовые» заторы и бесконечный дорожный ремонт превратились в рутину для петербуржцев
  • 24-10-2022, 13:06

«Бордовые» заторы и бесконечный дорожный ремонт превратились в рутину для петербуржцев

Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков

Пригожин: уверенная и слаженная работа противника не мешает бойцам ЧВК «Вагнер» двигаться вперед
  • 23-10-2022, 21:42

Пригожин: уверенная и слаженная работа противника не мешает бойцам ЧВК «Вагнер» двигаться вперед

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов, касающиеся создания оборонительных сооружений на Луганском направлении и продвижения