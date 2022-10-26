Внешность звезды сериала «Воронины» Юлии Куварзиной поменялась до неузнаваемости

Актриса театра и кино Юлия Куварзина знакома зрителю благодаря ролям в известных сериалах. Но это в прошлом. Сейчас 47-летняя артистка редко появляется не только на экранах, но и на публике. Поклонники в последнее время не узнают свою любимицу, внешность которой изменилась до неузнаваемости.

Больше всего актриса запомнилась ролью секретарши в телесериале «Не родись красивой» и ролью девушки Лени в фильме «Воронины». За все время съемок звезда худела, поправлялась, хотя в целом образ ее оставался прежним. В последнее время Юлия трудится в Театре на Таганке из-за отсутствия ролей в кино.

Актриса, которая в этом году отметила 47-летие, кажется старше своего возраста. После закрытия «Ворониных» женщина сильно изменилась. Недавно Куварзина приняла участие в телешоу «Звезды сошлись». Лицо артистки показывали крупным планом. Зрители заметили, что звезда очень сдала, похудела, ее волосы потускнели, а на лице появились глубокие морщины.







