ВНЖ в Литве и махинация с авиабилетами: вскрылись детали побега Ксении Собчак

Сегодня утром, 26 октября, стало известно о том, что в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак в элитном поселке прошел обыск. Спустя несколько часов в СМИ появилась новость о том, что скандальная журналистка покинула Россию. Как отмечалось, сейчас телеведущая находится в Литве, куда приехала через Белоруссию.

«Пешком шла через Видзы (пункт пропуска, Витебская область, Белоруссия)», — сказал источник.

Ранее считалось, что звезда улетела в Турцию, так как именно туда она приобрела билет на самолет. Ксения намеренно запутала полицейских, купила разные билеты.

«Она выехала из Москвы ночью. Вчера купила авиабилет через интернет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Сделала так для того, чтобы запутать оперативников. В итоге въехала в Литву через Белоруссию», — пишет ТАСС.

Стоит добавить, что с недавних пор в Литву пускают тех, у кого есть местное гражданство или вид на жительство в этой стране. У Собчак, по всему видимости, есть ВНЖ, и недвижимость в Литве.