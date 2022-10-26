Замену Дане Милохину на «Ледниковом периоде» продюсеры нашли за один день

Дане Милохину, который сбежал из России в Дубай, быстро нашли замену на шоу «Ледниковый период». Во время тренировки на льду заметили одного молодого актера, который появился буквально посередине сезона.

Сообщается, что новым партнером Жени Медведевой станет Алексей Лукин. Звезда телесериала «Ивановы-Ивановы» вовсю осваивает коньки. Но сам актер пока никак не комментирует появление на льду.

Впрочем, Илья Авербух, продюсер шоу, также не раскрывает карты. Но СМИ уверены, что возник Алексей в программе не случайно.

Заметим, Милохин бросил проект, не сообщив никому о своих планах. Парень заявил, что устал от съемок и не видит смысла в участии в проекте. Даня сейчас отдыхает с блогершой Диной Саевой в ОАЭ.

На шоу до последнего надеялись, что тиктокер, который завоевал небывалую популярность, вернется. Сейчас блогеру ищут замену на съемки, которые пройдут 26 октября.