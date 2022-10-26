Железняк отказалась осуждать Кошмал из-за ее антироссийской позиции

После начала СВО актриса Анна Кошмал регулярно пытается поддернуть своих российских коллег по сериалу «Сваты», высказывая оскорбительные слова в их адрес. Не прошла стороной украинка Олесю Железняк. После того как заслуженная артистка РФ поздравила президента Путина с днем рождения, Анна не сдержалась и осыпала ее гневными оскорблениями, назвав посредственной актрисой.

Олеся к этому отнеслась спокойно. Железняк уверена, что пройдет время, стороны найдут понимание и вернутся к привычному общению.

«Думаю, мы все равно единое, все встанет на свои места. Мне кажется, любовь никуда не девается. Она может быть только меньше, наверное. Все равно испытания нам всем для чего-то посланы. В этой ситуации главное не озлобиться и не впасть в ярость, агрессию, жестокость, убить, уничтожить. Нужно спасаться верой в Бога, семью, добро, верой в твоих близких людей. И помнить, что мы когда-то были близки. Даже с теми, с кем не можем общаться сейчас. Нужно понимать, что в людях говорит не их истинное», — говорит актриса.

Железняк не отрицает, что кто-то воспримет ее мнение как просто слова, но так она живет и верит в то, что говорит.

«Думаю, если человек так делает, значит, для этого есть основания. Тут у каждого свой резон. Я не стану Аню любить меньше от этого или и не стану желать ничего плохого», — добавляет заслуженная артистка.