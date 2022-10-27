Безруков до сих пор не смирился со смертью актера и режиссера Сергея Пускепалиса

Прошло более месяца со дня смертельной автокатастрофы, в которой погиб известный российский актер и режиссер Сергей Пускепалис. Его коллега Сергей Безруков до сих пор не может поверить и смирится с трагической гибелью звезды кино. О своих эмоциях руководитель "Губернского театра" рассказал в социальной сети.

Безруков наткнулся на фамилию Сергея Пускепалиса в лонг-листе номинантов на кинонаграду "Золотой орел". Безруков отметил Антона Хабарова, выступающего в его театре, и с грустью вспомнил о Сергее, который также попал в этот список.

"Радостно и нестерпимо грустно увидеть в этом списке Серёжу. До сих пор мне сложно поверить, что не поздравлю его лично", – написал актер.



Сергей поблагодарил жюри за оценку фильма "Мистер Нокаут" и включение в перечень номинантов на престижную премию. Безрукову, который занимался боксом, было очень приятно сыграть легендарного тренера Григория Филипповича Кусикьянца в знаменитом фильме Артема Михалкова.