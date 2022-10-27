Брежнева показала новую татуировку на спине в виде украинской национальной вышивки

Вера Брежнева продолжает активно завоевывать сердца украинских зрителей. Сперва белокурая вокалистка записала песню на украинском языке, а теперь сделала татуировку с вышиванкой (традиционной украинской национальной одеждой с вышивкой) и показала ее в новом клипе.

Добавим, как пишут украинские СМИ, тату временное, такое же сделала певица из Украины TAYANNA, вместе с которой Vera записала новый дуэт.

Но подписчики, несмотря на все старания, не поверили в искренность певицы. Публика обвинила артистку в лицемерии, припомнив ее высказывания об Украине. До начала спецоперации, несколько лет назад, звезда в одном из интервью назвала себя исключительно российской певицей. Теперь Брежнева быстро «переобулась» и показывает, что она патриотичная украинка.

Ко всему прочему, несмотря на негативное отношение к россиянам, не так давно Вера была замечена на съемках популярного телешоу в Москве. Хотя эта информация пока неподтвержденная, соотечественникам есть за что хейтить артистку. Люди обвинили исполнительницу в лицемерии, которая погналась за двумя зайцами.