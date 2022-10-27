E1.ru: На Урале похоронили грузчика, мобилизованного на спецоперацию в Украину

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E1.ru: На Урале похоронили грузчика, мобилизованного на спецоперацию в Украину
Военные новости
Фото из открытых источников

Сегодня, 26 октября 2022 года, прошла церемония прощания и похороны Ильи Ковалева, который был призван в рамках частичной мобилизации и погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Украине.

Парня призвали по мобилизации месяц назад. Вдова сообщила, что повестка пришла ему на работу. Погиб молодой мужчина 12 октября на боевом задании. Младший сержант умер в результате минно-взрывного ранения.

На похороны Ильи пришел Сергей Чекасин, военный комиссар Карпинска и Краснотурьинска. Он принес извинения семье погибшего. Вместе с ним свои соболезнования принес Александр Устинов, глава городского округа Краснотурьинска.

Илья Ковалев, который работал грузчиком на мясокомбинате, был похоронен рядом с отцом на кладбище «Камешок». Дома в Полевском (Свердловская область) у него остались жена, двое детей и мама-инвалид.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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