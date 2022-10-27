E1.RU: Секс-работница проинформировала, как частичная мобилизация повлияла на ее работу

Одна из сотрудниц рынка секс-услуг, которая пожелала остаться неизвестной, рассказала журналистам о том, как частичная мобилизация отразилась на ее работе.

По словам девушки, после этой новости заказы увеличились в несколько раз. «Фирмы досуга» некоторое время работали без перерывов.

«Все рванули к нашим девушкам. У мужчин на частичную мобилизацию такая реакция: «Блин, нужно срочно брать проститутку», - призналась секс-работница.

Как уточняет жрица любви, мужчины жаловались на то, что им пришла повестка и говорили, что не хотят идти в военкомат, ведь боятся умереть на фронте.

Отметим, что число секс-работниц регулярно пополняется, поскольку нередко ими вынуждены становиться некоторые супруги мобилизованных. Тем временем клиентов становится все меньше.