Из-за санкций Владимира Зеленского певица Ани Лорак лишилась квартиры в Киеве за 1,5 млн долларов

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких артисток, которые решили продолжить музыкальную карьеру в России. В черный список попала Регина Тодоренко, Анна Седокова, Ани Лорак, Таисия Повалий.

Отныне украинские звезды шоу-бизнеса не смогут распоряжаться недвижимым имуществом и деньгами, которые остались на родине. Так, сообщается, что Ани - обладательница элитной квартиры в Киеве, площадь которой составляет 400 квадратных метров. Стоимость роскошного жилья, согласно информации источников, оценивается в 1.5 миллиона долларов.

У Тасии Повалий на Украине остались трехэтажный особняк и усадьба. Какая судьба ждет элитную недвижимостью, неизвестно.

Напомним, что последние несколько месяцев Ани Лорак практически не выходила на связь. Только недавно артистка выпустила новую композицию «Лабиринт». Песню она исполнила на русском языке.