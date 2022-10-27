Эдуард Артемьев рассказал об экстрасенсорных способностях режиссера Никиты Михалкова

Композитор Эдуард Артемьев написал музыку для большинства советских кинофильмов. Он работал с рядом легендарных режиссеров.

Музыкант решил поделится впечатлениями от сотрудничества с режиссером, сценаристом и продюсером Никитой Михалковым.

По словам Артемьева, Михалков является одним из самых жестких режиссеров. Актеры работают во время съемок в его лентах так, как они нигде не работают. Эдуард Николаевич считает, что 77-летний мэтр кинематографа обладает сверхъестественными способностями, особенно на съемочных площадках.