Нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что Собчак никогда не окажется в тюрьме

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения
Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав
В минувшем году журналистка Ксения Собчак выпустила документальный фильм об инфоцыганах. Телеведущая упомянула в нем многих знаменитостей, включая
Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) не скрывает своей негативного отношения к России. Правительство РФ закрыло въезд певице в страну на
Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200
В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,
Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков
По итогам летнего туристического сезона турпоток в Тверскую область превысил показатели прошлого года на 10%. В целом по итогам 2022 года ожидается,
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