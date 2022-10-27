Нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что Собчак никогда не окажется в тюрьме

Image 16+
Нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что Собчак никогда не окажется в тюрьме
Знаменитости
Фото из открытых источников

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что сейчас в жизненной программе Ксении Собчак идет период спада. Но как бы ни радовались недоброжелатели, телеведущая выйдет сухой из воды:

Не исключаю, что ведущую кто-то мог использовать в личных целях, она обман не распознала. Я бы дала ей хороший совет. Ей следует прислушиваться к Константину Богомолову, он обладает огромной интуицией и распознает фальшь. Но Ксения супругом пренебрегает.

По словам эксперта, самая большая проблема Ксении заключается в том, что она может поступать плохо и даже этого не осознавать. Также Ксения честная, поэтому вранье, измены и интриги всегда выходят наружу. Еще одна беда журналистки, что она себя ведет не так, как предписывает код поведения/

До дня рождения 5 ноября у нее продолжается год конфликтов, спад по здоровью и ошибочные решения. Но после дня рождения начнется подъем, - говорит Клара.

К тому же, по словам Кузденбаевой, звезда может даже вернуться в РФ. У нее сложится все благополучно не только за границей, но и на родине.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Безруков до сих пор не смирился со смертью актера и режиссера Сергея Пускепалиса

Сегодня, 12:00

Нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что Собчак никогда не окажется в тюрьме

Сегодня, 11:57

Новым партнёром Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» может стать актёр Антон Рогачев

Сегодня, 11:43

Владимир Шурочкин рассказал о романе певицы Нюши и Егора Крида

Сегодня, 11:30

Невестка Орбакайте Алена Краснова появилась на «Ледниковом периоде» без мужа

Сегодня, 10:57

E1.RU: Секс-работница проинформировала, как частичная мобилизация повлияла на ее работу

Сегодня, 10:47

Рустам Солнцев пророчит певице из Украины Вере Брежневой трудности в карьере

Сегодня, 10:35

Российская модель Анастасия Решетова удивила поклонников своим внешним видом после похудения

Сегодня, 10:27

Кушанашвили назвал причину внезапной дружбы между Аллой Пугачевой и Земфирой

Сегодня, 10:20

Эдуард Артемьев рассказал об экстрасенсорных способностях режиссера Никиты Михалкова

Сегодня, 10:13

YouTube-канал Вики Цыгановой заблокировали после патриотической песни о ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 09:13

Дана Борисова рассказала о драке с Анастасией Волочковой в эфире шоу «Новые русские сенсации»

Сегодня, 09:09

Кудрявцева заявила, что не стоит переживать за уехавшую из России Ксению Собчак

Сегодня, 08:58

«РБК» проинформировало о судьбах известных актеров из телесериала «Улицы разбитых фонарей»

Сегодня, 08:55

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что врачи не могут поставить ей точный диагноз

Сегодня, 08:22

Певица Глюкоза заявила, что не смогла простить измену своего бывшего возлюбленного

Сегодня, 07:49

Брежнева показала новую татуировку на спине в виде украинской национальной вышивки

Сегодня, 07:33

Наталия Гулькина впервые рассказала об отношениях с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым

Сегодня, 07:10

Вскрылись новые детали побега журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Литву

Вчера, 20:58

Константин Богомолов пропал после новостей об уголовном деле супруги Ксении Собчак

Вчера, 20:49

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами
  • 24-10-2022, 15:54

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда

В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины
  • Вчера, 13:36

В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины

В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения

Беглов не смог выйти из «аутсайдеров» октябрьского рейтинга АПЭК после провальной мобилизации в Петербурге
  • 25-10-2022, 12:57

Беглов не смог выйти из «аутсайдеров» октябрьского рейтинга АПЭК после провальной мобилизации в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав

Певица Рита Дакота обвинила журналистку Ксению Собчак в непрофессионализме
  • Вчера, 10:48

Певица Рита Дакота обвинила журналистку Ксению Собчак в непрофессионализме

В минувшем году журналистка Ксения Собчак выпустила документальный фильм об инфоцыганах. Телеведущая упомянула в нем многих знаменитостей, включая

Верку Сердючку понесет ответственность за исполнение песни на русском языке во Львове
  • Вчера, 10:14

Верку Сердючку понесет ответственность за исполнение песни на русском языке во Львове

Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) не скрывает своей негативного отношения к России. Правительство РФ закрыло въезд певице в страну на

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами
  • 24-10-2022, 15:54

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда

Новости партнеров
Новости партнеров
Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске
  • 24-10-2022, 18:48

Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске

Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете
  • Сегодня, 08:03

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете

В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,

«Бордовые» заторы и бесконечный дорожный ремонт превратились в рутину для петербуржцев
  • 24-10-2022, 13:06

«Бордовые» заторы и бесконечный дорожный ремонт превратились в рутину для петербуржцев

Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»
  • 25-10-2022, 18:25

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»

По итогам летнего туристического сезона турпоток в Тверскую область превысил показатели прошлого года на 10%. В целом по итогам 2022 года ожидается,