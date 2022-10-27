Нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что Собчак никогда не окажется в тюрьме

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что сейчас в жизненной программе Ксении Собчак идет период спада. Но как бы ни радовались недоброжелатели, телеведущая выйдет сухой из воды:

Не исключаю, что ведущую кто-то мог использовать в личных целях, она обман не распознала. Я бы дала ей хороший совет. Ей следует прислушиваться к Константину Богомолову, он обладает огромной интуицией и распознает фальшь. Но Ксения супругом пренебрегает.

По словам эксперта, самая большая проблема Ксении заключается в том, что она может поступать плохо и даже этого не осознавать. Также Ксения честная, поэтому вранье, измены и интриги всегда выходят наружу. Еще одна беда журналистки, что она себя ведет не так, как предписывает код поведения/

До дня рождения 5 ноября у нее продолжается год конфликтов, спад по здоровью и ошибочные решения. Но после дня рождения начнется подъем, - говорит Клара.

К тому же, по словам Кузденбаевой, звезда может даже вернуться в РФ. У нее сложится все благополучно не только за границей, но и на родине.







