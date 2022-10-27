Отар Кушанашвили назвал причину внезапной дружбы между Аллой Пугачевой и Земфирой. Как говорит журналист, начало дружеских отношений было положено на выступлении в Тель-Авиве.

Примадонна, покинув Россию, решила сходить на концерт певицы. Народная артистка, которой исполнилось 73 года, отжигала на танцполе. Затем Пугачева поделилась с поклонникам селфи с Земфирой. Раньше знаменитости близки не были.

Кушанашвили уверен, что в начале карьеры рок-исполнительницы Алла Борисовна о ней хорошо отзывалась, так как она воплотила в жизнь одну ее задумку.

Рокерша при этом никогда не слушала песни Примадонны. Более того, она не считала Пугачеву «безусловной величиной».

«Миропорядок бы не был никогда нарушен, если бы не некоторые обстоятельства. Они обменялись любезностями, которые были порождены одновременным пребыванием в Израиле. Пугачева одна, нужно ей чем-то заниматься. А тут концерт подвернулся», - комментирует Отар.