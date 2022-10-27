Кудрявцева заявила, что не стоит переживать за уехавшую из России Ксению Собчак

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram решила прокомментировать ситуацию, которая сложилась с Ксенией Собчак, сбежавшей из РФ. Телеведущая проходит подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Звезда ТВ разместила фрагмент видео, на котором Ника Белоцерковская, подруга Кудрявцевой, сделала расклад для Ксении на картах Таро. Блогерша уверена, что ей нужно опасаться крупной инвестиции. В конце ролика эксперт предупредила телеведущую, что у нее будут «проблемы с законом».

«Не переживайте, Ксения Анатольевна вырулит, карты не врут!» — написала Лера в личном микроблоге.

Напомним, об бегстве Ксении за границу стало известно накануне. Журналистка перешла границу с Литвой в Белоруссии. Арестованные сотрудники Собчак дали на нее показания, а в ее доме в элитном поселки были проведены обыски следователями.