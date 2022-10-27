Муж покинувшей РФ Собчак Богомолов продолжает работать в театре на Малой Бронной

Константин Богомолов, супруг Ксении Собчак, опроверг информацию о том, что якобы он пропал и не выходит на связь после обысков в его доме. Режиссер рассказал, что после слухов спокойно отправился в театр.

Богомолов уверяет, что продолжает репетиции в Театре на Малой Бронной в Москве.

«Репетирую ввод в спектакль. Сегодня вводится молодая артистка. Разговариваю сейчас с вами по своему номеру телефона, вы слышите мой голос. Скажу только одно: не питайтесь слухами и не верьте слухам», — сказал Константин.

Ранее в своем Телеграме режиссер назвал «многозначительными дураками» распространителей сплетен о его возможной изоляции.

Напомним, в минувшую среду, 26 октября, в загородном доме Ксении Собчак, расположенном в поселке «Горки-8» под Москвой, следователи провели обыск по делу о вымогательстве. Самой журналистки в этот момент в доме не было. Она поспешно покинула Россию.