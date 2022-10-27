Наталия Гулькина впервые рассказала об отношениях с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым

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Наталия Гулькина впервые рассказала об отношениях с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым
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Фото из открытых источников

Экс-участница музыкальной группы "Мираж" Наталия Гулькина рассказала об отношениях с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Певица призналась, что она в восторге от избранника.

"Когда он заходит в помещение, женщины обращают внимание на него. Это человек-гора, скала. Он внешне красивый", – рассказывает артистка.

 

Влюбленные познакомились во время съемок клипа исполнительницы, сыграв пару. После проекта спортсмен и вокалистка продолжили общение. Рамзес моложе Натальи на 13 лет.

Недавно в Сети появились слухи о возможном расставании певицы с бодибилдером. Но Гулькина опровергла сплетни и пожаловалась на то, что редко видется с возлюбленным.

"Очень много гастролей, постоянно уезжаю. В основном мы на телефоне", – говорит певица.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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