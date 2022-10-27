Невестка Орбакайте Алена Краснова появилась на «Ледниковом периоде» без мужа

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита несколько недель назад покинул территорию России. Не так давно он был замечен в Соединенных Штатах Америки, на местной вечеринке.

Удивительно, но рядом с внуком Аллы Пугачевой не было его молодой жены Алены Красновой. Хотя, с другой стороны, в этом ничего удивительного нет, поскольку девушка осталась в России.

Алена появилась на съемках новых выпусков телешоу «Ледниковый период». Жена рокера пришла на съемочную площадку не просто так, а чтобы поддержать мачеху своего супруга Наталью Подольскую.

Жена Преснякова-старшего участвует в проекте, а у Красновой с певицей всегда были хорошие отношения.